俳優の菅野美穂（48）が7日、都内で行われた映画『フジコ・ヘミング 永遠の音色』（24日全国公開）公開前舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】首元のレースが素敵！クラシカルな衣装で登場した菅野美穂黒のクラシカルなワンピースで登壇した菅野は、小松莊一良監督とともに登壇。菅野は、2003年に放映されたスペシャルドラマ『フジ子・ヘミングの軌跡』でフジコさん役を熱演。プライベートでも親交があった菅野が、本作で