内閣府が7日公表した8月の景気動向指数は、現状を示す「一致指数」（2020年＝100、速報値）が前月より0.7ポイント低い113.4となり、2カ月連続で悪化した。食品や飲料などで、台風や地震が相次いだ昨年8月の買いだめ需要の反動減が生じた。米国やアジア向けの輸出も低調だった。基調判断は7月と同じ「下げ止まり」とした。自動車関連では、完成車の出荷が堅調で「耐久消費財出荷指数」が改善。ただ「鉱工業用生産財出荷指数」に