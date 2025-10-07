10月8日（水）の『徹子の部屋』に、布川敏和が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今年8月の誕生日で60歳になった“フッくん”こと布川敏和。10代の頃の布川を知る黒柳徹子は、還暦を迎えたことについて驚きを隠せない。誕生日は娘や孫たちが祝ってくれたそうで、現在は3人の孫をもつ“じいじ”でもある。孫のお祝い事には元妻のつちやかおり含め、家族みんなで集まるという。還暦を機に、長年暮らした一戸建てか