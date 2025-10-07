6日、鹿角市の果樹園でモモやブドウの食害が確認されました。付近にはクマのものとみられるフンが見つかっています。鹿角警察署の調べによりますと6日、鹿角市の60代の男性が鹿角市十和田錦木字下野の果樹園を確認したところ、モモ約60個、ブドウ約50房が食い荒らされているのを見つけました。付近にはクマのものとみられるフンが確認されています。4日午前5時ごろから、6日午前5時ごろまでの間に被害にあったとみられています。現