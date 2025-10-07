そこに写っていたのは紛れもなく私の夫でした人生初の男装で不倫相手を惚れさせる!?サレ妻が仕掛けた痛快復讐劇／不倫相手の推しになって、夫から奪ってやります（1）同い年の夫・ショウタと長男・レンと暮らすモモコ・29歳。第2子を妊娠中のモモコの元に、ある日ママ友・アヤから連絡が届きます。キャンプに来ているというアヤからは「モモコの旦那さんが別の女性と一緒にいる」というタレコミが。さらに証拠写真も付いており、そ