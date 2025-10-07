10月3日から5日にかけ、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第1節が開催。開幕カードから実力者が得点などを量産し輝きを放った。 得点ランキングは、長崎ヴェルカのスタンリー・ジョンソンが2試合で55得点を叩き出し平均27.5得点で首位に。仙台89ERSのジャレット・カルバーは開幕戦で32得点を挙げ、3ポイントも2戦合計で11本中7本成功させるなど実力を発揮し、平均25.5得点で2位