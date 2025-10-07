ファーウェイはAI半導体の中国国内での安定生産に一定のメドをつけたもようだ。写真は｢ファーウェイ・コネクト2025｣で講演する徐直軍・輪番董事長（同社ウェブサイトより）【写真】ファーウェイの自社製AIチップを搭載した大規模AIクラスター「Atlas 900」中国の通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）は9月18日、今後3年間に次世代のAI（人工知能）半導体を4種類投入すると発表した。ファーウェイが上海市で開催した技術系イベン