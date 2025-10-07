King & Princeが、10月18日放送の音楽番組『Venue101』（NHK総合）の特別番組『Venue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL』に出演する。 （関連：King & Prince、王道アイドルのイメージを覆す「I Know」“陰と陽”の振り幅で見せるグループの真髄） 今回は、番組のスタジオにオーディエンスを入れて、King & Princeの最新曲から代表曲まで網羅したライブ特番をオンエアする。