７日の債券市場で、先物中心限月１２月限は小幅続落。この日に財務省が実施した３０年債入札を無難に通過すると、市場に買い安心感が広がり上げに転じる場面があった。 自民党の新総裁に選出された高市早苗氏が積極財政を志向しているとの見方を背景に、拡張的な財政政策を警戒した売りが先行。前日に米長期金利が上昇したことも影響し、債券先物は朝方に一時１３５円６５銭まで軟化した。ただ、高市氏が４日の記者会見で「