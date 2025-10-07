7日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日清算値比250円安の4万7940円で取引を終えた。出来高は6万1507枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては10.88円安。 株探ニュース