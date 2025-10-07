7日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前日清算値比8ポイント安の3229ポイントで取引を終えた。出来高は6万7184枚だった。この日のTOPIXの現物終値3227.91ポイントに対しては1.09ポイント高。 株探ニュース