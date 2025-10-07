7日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比135ポイント安の2万9110ポイントで取引を終えた。出来高は4492枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9106.94ポイントに対しては3.06ポイント高。 株探ニュース