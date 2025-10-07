女優・杉咲花の母で歌手、キャンドルアーティストのチエ・カジウラが10月2日に自身のInstagramを更新。杉咲の幼少期の姿を公開し、ファンからは祝福の声があがっている。10月2日は杉咲の28回目の誕生日。《2025．10．2娘のお誕生日＝お母さん記念日 今年は少し大きくなった頃の思い出をば。あっという間に大人になった気がする。お母さんになってからの28年はとてつもなく速いスピードで過ぎていった。母からするとまだまだ