7日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前日清算値比13ポイント安の1922.5ポイントで取引を終えた。出来高は308枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1932.35ポイントに対しては9.85ポイント安。 株探ニュース