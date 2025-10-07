ナ・リーグ西地区のドジャースは6日（日本時間7日）、敵地シチズンズバンクパークでのフィリーズ戦に4－3で勝利。連勝で地区シリーズ突破に王手をかけた。試合は、3点リードの最終回に波乱の展開。指揮官のデーブ・ロバーツ監督が回の頭から“新守護神”の佐々木朗希投手を起用せず、ブレイク・トライネン投手を選択。瞬く間に連打を浴びてサヨナラ負けの窮地に追い込まれ