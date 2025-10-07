讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、全国の丸亀製麺にて期間限定で、完全新作『旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん』を7日から販売開始、9月9日より販売中の『旨辛 豚つけ汁うどん』は、10月下旬まで引き続き販売する。【写真】人気トッピングの明太子ととろろが一度に楽しめる『明太とろろうどん弁当』昨年10月に初めて登場し、昨年の期間限定商品の中でも特に人気が高かった『旨辛 肉盛りまぜ玉うどん』。ピリ辛の肉そぼろ、スタ