ABCテレビで放送されている、Aぇ! groupの冠番組『あっちこっちAぇ! 』（毎週土曜深0：25〜0：55※関西ローカル）について、11日以降、通常通りレギュラー放送することが分かった。オリコンニュースの取材に同局が答えた。【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検番組は通常通り放送するが、公然わいせつの疑いで逮捕・送検され、その後、釈放された同グループの草間リチャード敬太は出演しない