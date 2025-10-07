ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は6日（日本時間7日）、フィリーズとのナ・リーグ地区シリーズが11日（日本時間12日午前9時8分開始）の第5戦までもつれた場合、大谷翔平を先発登板させることを明らかにした。大谷は4日の第1戦に先発してポストシーズン初登板し、6回3失点で勝利投手になった。第5戦に投げれば中6日での登板となる。地区シリーズは5回戦制で、3勝したチームがリーグ優勝決定シリーズに進む。現在ド軍は2連