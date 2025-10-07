米大リーグのポストシーズンでナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）は６日（日本時間７日）、第２戦が行われた。第３戦は１日の移動日をはさみ、舞台を移して８日（日本時間９日）に行われる。今後の日程をまとめた。（デジタル編集部）西地区１位のドジャースと、東地区１位のフィリーズとの対戦は、舞台がロサンゼルスに変わる。２連勝したドジャースは、ホームのファンの後押しを受けながら、シリーズ突破を目指すことにな