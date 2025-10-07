警視庁（手前）カンボジアを拠点に警察官などをかたって電話をかけ、埼玉県の70代女性から現金約2千万円をだまし取ったとして、警視庁特別捜査課は7日、詐欺容疑で東京都西東京市、職業不詳見目英明容疑者（46）を逮捕した。同課は匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の首謀者摘発を目的とした1日の組織改編で、新設された。摘発が明らかになるのは初めて。同課によると、容疑者は「かけ子」役とみられる。中核人物の摘発に向け