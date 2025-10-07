羽賀研二が、フランス・パリで９月２６日から１０月７日まで９日間にわたり開催の「パリ・ファッションウィーク２０２６年春夏コレクション」に出場した。アラブ首長国連邦のデザイナーＡＮＧＥＬＯＥＳＴＥＲＡの衣装を纏ってさっそうと歩く姿が注目された。羽賀は「ファッションウィーク関係者の方からお話をいただいて、ファッションウィーク直前にオーディションを受けて気に入っていただきました。来年もパリコレに