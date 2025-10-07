ソフトバンクは７日、長谷川威展投手（２６）に来季の選手契約を締結しない旨を通達した。長谷川は昨年、一軍で３２試合に登板したが、今年３月にトミー・ジョン手術を受けたため今季は登板がなかった。現在はキャッチボールを再開しており、来年春先の実戦復帰を目指している。左腕は「応援してくれるファンの人の前に立ちたいのが一番。原動力はそれだけです」と再び一軍のマウンドに立つことを誓った。支配下では２０２３