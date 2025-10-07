川や湖、沼など、淡水が広がる場所での水産資源や、漁場の環境を守るための全国大会が7日、金沢市で開催されました。 全国内水面漁業振興大会は、川や湖、沼などの内水面で行われている漁業の発展を目指して開かれたもので、全国から約350人の漁協組合員らが参加しました。大会では、全国の各ブロックから寄せられた、違法放流や外来魚による被害など7つの議案について話し合われました。 この日、採択された決議事項をもと