【モデルプレス＝2025/10/07】ガールズグループ・i-dle（アイドゥル）が10月4日〜5日、日本ツアー『2025 i-dle fast japan tour［逢い-dle］』のさいたまスーパーアリーナ公演を開催。埼玉の夜を華やかに彩り、グローバルな存在感を改めて証明した。【写真】i-dleミンニ、母とキュートなポーズ◆i-dle、初の日本ツアー開幕公演タイトル『逢い-dle』は、“Neverlandに会いに行く冒険”という意味が込められおり、埼玉から神戸へと続