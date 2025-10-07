安徽省合肥市の核融合技術総合研究施設（ＣＲＡＦＴ、夸父）」。（合肥＝新華社配信）【新華社合肥10月7日】中国安徽省合肥市で、「人工太陽」と呼ばれる核融合の研究が加速している。現在建設中の核融合技術総合研究施設（CRAFT、夸父）は、年内に完成する見通しで、完成後は国際的にも最高水準の性能と充実した機能を備えた総合的な核融合研究・試験プラットフォームとなる。安徽省合肥の核融合技術総合研究施設（ＣＲＡＦＴ