◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」かつての自身に姿を重ねたに違いない。ドジャース１年目の佐々木朗希が、シーズン終盤に救援へ転向してメジャー復帰。安定感を欠く中継ぎ陣を引き締めた。「たくさんのコーチとトレーナーに支えてもらったので感謝したい」。支えてもらった一人がＭ・プライアー投手コーチ（４５）だ。長身にヒゲをはやしたルックスは日本のファンにもおなじみで、佐々木とは共通点が多い。２００１年にド