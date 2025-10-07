FPOは、世界的トレーダーとして知られるアレキサンダー・エルダー博士を招き、2025年10月18日(土)に大阪で初となる投資セミナーを開催します。ベストセラー『ザ・トレーディング』の著者による5年ぶりの来日セミナーとなり、参加費用は無料です。 FPO アレキサンダー・エルダー博士 来日セミナー2025 in 大阪 セミナー名称：トレードで勝ち続けるための実践ロードマップ──『ザ・トレーディング』新章日時：2025