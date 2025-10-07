来季のセンバツにつながる秋季東海地区高校野球大会（１８日開幕、愛知）の組み合わせ抽選会が７日、名古屋市内で行われた。今夏、静岡代表として甲子園に初出場し初勝利を挙げた聖隷クリストファーは、秋季県大会を制して２年連続で東海大会に臨む。初戦（２回戦）は１９日、豊川（愛知２位）―津商（三重３位）の勝者と戦う。また秋季静岡県大会で準優勝した掛川西（静岡２位）は１８日に東邦（愛知３位）と対戦。常葉大菊