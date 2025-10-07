ELEMOsが、免許不要で公道が走行できる特定小型四輪の新型モデル「エレポーター」シリーズの販売を開始しました。シリーズ最上位モデルの「エレポーターPRO」は、特定小型四輪として日本で初めて最大航続距離100kmを実現した、新世代のEVモビリティです。 ELEMOs(エレモーズ) 特定小型四輪EVモビリティ「エレポーター」シリーズ  価格(税込)：・エレポーターPRO：488,000円・エレポーター ：428,000円販売場所：