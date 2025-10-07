九州・山口各県と経済団体などが一体となって取り組む「生涯現役社会」の実現に向けたイベント、「令和7年度 九州・山口 生涯現役社会推進大会 沖縄県大会」が2025年11月13日(木)に開催されます。沖縄県那覇市の会場とオンライン配信のハイブリッド形式で行われ、特別講演には元WBA世界ライトフライ級王者の具志堅用高氏が登壇します。 九州・山口 生涯現役社会推進協議会「令和7年度 九州・山口 生涯現役社会推進大会 沖縄県