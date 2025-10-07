タレントの鈴木紗理奈が７日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、自民党の高市早苗総裁に「期待してます」とキッパリ。どんなメンバーとでもいいから「苦しい事を解決して欲しい」と訴えた。高市新総裁について聞かれた紗理奈は「期待してます」と即答し、「コメントすごい分かりやすいし、党内のゴタゴタのことあまり言ったことなくて、どちらかというと国民が今苦しいから経済どうするか、とか、政策のこと