日経平均株価の終値を示すモニター。3営業日連続で終値としての最高値を更新した＝7日午後、東京・東新橋7日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は小幅に続伸し、3営業日連続で終値としての最高値を更新した。終値は前日比6円12銭高の4万7950円88銭。自民党の高市早苗総裁の積極的な財政政策への期待から買いが先行し、一時500円超値上がりした。その後は最近の急ピッチな上昇の反動で利益確定の売り注文に押されて上げ幅を縮