イオンは７日、直営農場で収穫した新米の販売を始めた。集荷などの中間コストを削減し、割安価格の新米としてＰＲする。埼玉県羽生市の直営農場で収穫した「コシヒカリ」や「あきたこまち」、「彩のきずな」など４銘柄を販売する。税込み価格は４２９８円（５キロ・グラム）で、通常の銘柄米の新米より１割以上安くなる見通しだとしている。例年は同県内の数店舗で販売していたが、今年は首都圏の４７店舗で取り扱う。イオン