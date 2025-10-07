記者会見する国民民主党の玉木代表＝7日午後、国会国民民主党の玉木雄一郎代表は7日の記者会見で、自民、公明両党に対し、連立政権を維持するかどうかを早期に確認するよう求めた。与党との協力を巡り「自公の関係がどうなるかが分からなければ、われわれのコミットメント（関与）も定まらない。まずは与党の関係を確定してほしい」と述べた。昨年12月に自公との3党で合意した所得税の「年収の壁」引き上げと、ガソリン税の暫