今月、茨城県高萩市のアパートで78歳の男性が死亡しているのが見つかった事件で、警察は司法解剖の結果、死因が外傷性ショックであると明らかにしました。この事件は今月3日、高萩市安良川のアパートの一室で、この部屋に住む割貝政章さん（78）が血を流して倒れている状態で見つかり、その場で死亡が確認されたものです。警察はきのう、割貝さんのめいで無職の、割貝直美容疑者（57）を殺人の疑いで逮捕しました。直美容疑者は政