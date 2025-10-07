7日昼ごろ、大仙市協和の市道で1頭のクマが目撃されました。すぐ近くには小学校と中学校がある場所で、連日クマが目撃されています。大仙警察署の調べによりますと、7日午後0時10分ごろ、大仙市協和境字岸館の協和小学校の職員が、校舎の中から、市道にいる体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。小学校までは50メートルほどの場所で、すぐそばには協和中学校もあります。目撃された場所の近くでは今月に入ってから