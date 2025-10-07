Hi-STANDARDが11月26日にリリースするミニアルバム『Screaming Newborn Baby』の発売を記念して、全国のCDショップ117店舗の店内試聴機にて収録曲「Our Song」の先行試聴がスタートした。 （関連：Hi-STANDARDはサポートを入れて『サタニック』出演、sumikaは3人でステージへそれぞれの形で活動継続するバンド） 先行試聴は、本日10月7日から10月13日の各店閉店時まで開催中。なお、10月14日以降