令和７年１０月７日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】東北・全国の天気など 北海道地方の気温は、８日は暖かい空気に覆われやすいため、かなり高いでしょう。農作物の管理等に注意してください。その後は寒気の影響で平年並か低い日が多いでしょう。気温の変動が大きい見込みです。東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため平年並か高く、８日と１３日頃からはかなり高くなるでしょう。農作物の管理等に注