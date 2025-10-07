京都市と京都府が連携した体験型婚活イベント「動物園ｄｅ縁結び」が、１１月１５日に京都市動物園で開催される。昨年の京都・二条城に続き２度目の婚活イベント。昨年は男性１８人、女性１８人が参加し、７組がマッチした。今年は動物と触れ合いながらのマッチングを目指す。参加者募集は７日からスタートする。▼日時：１１月１５日午後１時半〜４時半（受付１時〜）▼場所：京都市動物園（〒６０６―８３３３京都市左京