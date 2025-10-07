菅野美穂（48）が7日、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で行われたドキュメンタリー映画「フジコ・ヘミング永遠の音色」（小松莊一良監督、24日公開）舞台あいさつ付きプレミア上映会に登壇。「私も50代が近くなってきて…先生に教わることが少なくなって。ご自身を極めるインタビューから教わったり、若い方に教えられることもある」と、50代が迫った今の思いを語った。若手から「困った時はAIに聞くといいよ」とアドバイス