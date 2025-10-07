元日本テレビ政治部記者で政治ジャーナリストの青山和弘氏が7日、カンテレの情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。高市早苗前経済安全保障担当相（64）が自民党総裁に選出された「大逆転劇」の裏側を解説した。総裁選は高市氏と小泉進次郎農相が決選投票に進み、党員票、国会議員票ともに高市が制し、女性初の新総裁に選ばれた。高市氏が決選投票で獲得した国会議員票は149、小泉氏は145。議員票では