BLACKPINKのジェニーが、フランス・パリで変わらぬ“ワールドクラス”のオーラを放ち、ファッションアイコンとしての存在感を改めて証明した。【写真】「全部見えてる…」ジェニーの“限界ショット”ジェニーは10月7日、自身のSNSを通じて「CHANEL Spring Summer 2026 Collection by Matthieu Blazy」に参加した際のビハインドカットを公開した。公開された写真でジェニーは、ライトブルーのビスコース素材のスリーブレストップと