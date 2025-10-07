高松市公設花き地方卸売市場高松市西町 鑑賞用の植物の生産者や卸売業者らが花に感謝し、業界の発展を祈る「花供養」が7日、高松市の市場で行われました。 高松市公設花き地方卸売市場の運営協議会が毎年この時期に開いているものです。 花をまつった花塚の前にキクやユリ、コスモスなど秋の花が飾られ、お経が唱えられました。 花の生産者や卸売業者ら約30人がピンク色のカーネーションを献花し