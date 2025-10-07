東京都の小池知事は、自民党の高市早苗新総裁について「総裁選で見事な勝ちっぷりだった」とたたえ、今後の活躍に期待を寄せました。7日、小池知事は報道陣の取材に応じ、自民党の新総裁となった高市早苗氏について「総裁選は見事な勝ちっぷりだった。心からおめでとうとお伝えしたい」と祝福しました。東京都小池百合子知事「長年一緒に永田町で、国会で仕事をしてきました。高市さんは仕事熱心で、何でも一所懸命の方。それが