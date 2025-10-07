7日昼すぎ、静岡･富士市の市営団地の一室で火事があり、消火活動が行われています。午後3時時点で、この火事によるけが人は確認されていません。消防によりますと、7日午後2時前、富士市富士見台で「団地の4階から火が出ている。黒い煙が多数出ている」と通行人から通報がありました。午後3時時点で、消防車約15台が出動して消火活動が行われていて、これまでのところ、この火事によるけが人は確認されず、逃げ遅れなどは不明とい