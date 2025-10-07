キリンビールは7日、飲食店向けのビールの出荷を9日から調整すると明らかにした。サイバー攻撃に伴うアサヒグループホールディングスシステム障害でアサヒビールの出荷が減り、キリンの受注が急増して安定供給に懸念が生じたため。堀口英樹社長が東京都内で記者団の取材に説明した。「一番搾り」ブランドなどのたるや瓶の酒卸問屋への出荷を制限する。サッポロビールサントリーも一部商品の出荷を調整する異例の事態になっ