７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６円１２銭（０・０１％）高の４万７９５０円８８銭だった。４営業日連続で上昇し、最高値をわずかに更新した。日経平均は６日、自民党の高市総裁の就任を受けて前週末比２１００円超上昇していた。７日午前の取引でも、米ハイテク株上昇などを受けて半導体関連や自動車関連株で買い注文が先行。一時は５００円以上高い４万８５００円台まで上昇し、取引時間中