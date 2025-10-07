古謝景春市長：私がこのまま辞職すると、これまで否定してきた事案までも事実として認めることになると判断したことから、辞職はしません。沖縄・南城市の古謝景春市長（70）の職員へのセクハラ問題を巡り9月、市議会で不信任決議が可決されていましたが、10月6日、古謝市長は辞職ではなく、議会の解散に踏み切りました。この判断に対し、南城市の市議らが猛反発。高江洲順達市議：これは市長がそのまま居座りたいという延命策じゃ