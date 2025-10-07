スコットランドの強豪レンジャーズが10月６日、ラッセル・マーティン監督との契約を解除。アシスタントヘッドコーチのマット・ギル、コーチのマイク・ウィリアムソンの退任も併せて発表した。現在39歳のマーティンは、イングランドのスウォンジーやサウサンプトンを経て、今季にレンジャーズの監督に就任。前田大然や旗手怜央らを擁する宿敵、セルティックの連覇を止める活躍が期待されたものの、リーグ開幕７戦で１勝５分１敗