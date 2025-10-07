藤井聡太王座（23）＝王将など7冠＝が伊藤匠叡王（22）を挑戦者に迎える第73期王座戦5番勝負第4局は7日、神奈川県秦野市「元湯陣屋」で指され、午後3時すぎ、55手まで進んだ。戦型は先手・藤井の矢倉となり、昼食休憩明け、お互いの桂が7筋で自陣3段目に跳ね出した。藤井は2筋の下段飛車が8筋まで通って自陣をケア。また、4筋に放った角が伊藤陣の左右をにらんで1筋の端攻めも見据え、手広く活用できそうだ。対して伊藤は8筋